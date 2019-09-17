В Южной Корее зарегистрировали несколько смертей от африканской чумы свиней

О вспышке заболевания южнокорейская сторона сообщила во Всемирную организацию по охране здоровья животных ещё четыре месяца назад.

На границе Южной Кореи с КНДР обнаружено несколько случаев заболевания свиней африканской чумой. Об этом сообщает агентство Ренхап.

На ферме недалеко от границы между двумя Кореями умерло пять свиней. Днём 16 сентября специалисты подтвердили, что причиной смерти послужила африканская чума свиней. Из-за вспышки заболевания на трёх фермах в данном районе необходимо уничтожить 4000 особей. В данный момент введён карантин на убой и перемещение свиней.

О вспышке африканской чумы южнокорейская сторона сообщила во Всемирную организацию по охране здоровья животных ещё четыре месяца назад. В 2018 году в КНР было зарегистрировано несколько случаев заболевания. Затем оно было зафиксировано во Вьетнаме и Монголии.

Африканская чума свиней — острое вирусное заболевание, которое поражает домашних свиней и диких кабанов любого возраста. Её источником обычно является корм, пастбища, а также больные особи. Болезнь обладает высокой летальностью. Для человека она не страшна, однако мясо даже переболевших свиней есть нельзя — они навсегда остаются носителями вируса.

Ранее Россельхознадзор ввёл временное ограничение на ввоз свиного мяса из Болгарии и Словакии из-за вспышки африканской чумы свиней в этих странах.