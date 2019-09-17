Районы учений "Центр-2019" будут охранять более 20 самолётов Су-35С и МиГ-31

Отмечается, что лётный состав полностью подготовлен к перехвату воздушных целей.

Районы проведения учений "Центр-2019" будут охранять более 20 самолётов Су-35С и МиГ-31, которые базируются на аэродромах Центрального военного округа. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

— Более 20 экипажей самолётов МиГ-31 и Су-35С с трёх аэродромов в Пермском, Красноярском краях и Оренбургской области будут охранять воздушное пространство в заданных районах во время проведения учений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что лётный состав полностью подготовлен к перехвату воздушных целей, ведению воздушного боя, уничтожению воздушных и наземных целей, прикрытию наземных группировок войск с воздуха и к другим задачам.

Напомним, что учения "Центр-2019" начались 16 сентября. В них принимает участие более 128 тысяч военнослужащих.