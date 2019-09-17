В США задержали девушку, угрожавшую устроить стрельбу в своей бывшей школе

Американка собиралась расстрелять 400 человек ради забавы и показала коллегам, как она обращается с оружием.

Полиция США задержала 18-летнюю Алексис Уилсон, которая обещала устроить стрельбу в школе, где ранее училась. Как сообщает телеканал Fox News, в доме девушки был обнаружен автомат Калашникова и шесть рожков с патронами.

Алексис поделилась с коллегами, что собирается расстрелять 400 человек ради забавы и показала видео, где она опробовала приобретённый автомат.

Как сообщил шериф, мать девушки не придала значения появлению в доме оружия, ведь её дочь часто охотилась и всегда стреляла.

По данным New York Post, ранее Алексис исключили из школы за инциденты с применением насилия.