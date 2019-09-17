Обвиняемому в убийстве 12-летней девочки из Читы грозит пожизненное заключение

Мужчина был трижды судим за изнасилования. В настоящий момент он находится под стражей.

Обвиняемому в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, тело которой обнаружили в октябре 2018 года на автостоянке в Чите, назначили пожизненное заключение. Об этом журналистам сообщил старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников.

— В случае признания виновным мужчине грозит максимально возможное наказание в виде пожизненного лишения свободы, — сказал Синельников.

Он также отметил, что вышеупомянутый работник автостоянки был трижды судим за изнасилования. В настоящий момент он находится под стражей. Ему предъявляется ряд обвинений, в частности предусмотренное частью второй статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего, совершённое также при иных отягчающих обстоятельствах".

Подсудимый прошёл множество экспертиз, в том числе комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого, которая постановила, что его можно привлекать к уголовной ответственности.

На данный момент дело направлено в Забайкальский краевой суд.

Девочка пропала 19 октября 2018 года по дорогу в школу. Её тело нашли на автостоянке через четыре дня. По подозрению в совершении убийства был задержан 45-летний мужчина, который на упомянутой автостоянке жил и работал.

В ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены предметы, указывающие на его виновность в преступлении. Свою вину подсудимый отрицает.