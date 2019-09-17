Киргизский пограничник погиб в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном

Ещё шесть военных пострадали и были доставлены в больницу, состояние двоих оценивается как крайне тяжёлое.

На границе Киргизии и Таджикистана произошло вооружённое столкновение, в ходе которого погиб киргизский пограничник, ещё шесть человек получили ранения, сообщает погранслужба Таджикистана.

Инцидент произошёл в районе села Максат, в этом месте нет чётко определённой границы между странами, она проходит фактически по футбольному полю. Сейчас обе стороны конфликта обвиняют оппонентов в развязывании перестрелки. Государственная пограничная служба, однако, заявила, что таджикская сторона первая взялась за оружие и обстреляла из миномётов вышку на киргизской территории. После этого пограничники открыли стрельбу по территории Таджикистана.

Во время перестрелки погиб 41-летний прапорщик Равшанбек Муминов, ещё шесть человек были доставлены в районную больницу города Исфана Баткенской области. Состояние двух военнослужащих оценивается как крайне тяжёлое.

Пограничная служба Таджикистана заявляет, что киргизская сторона начала несанкционированное строительство некоего сооружения на территории спортивной площадки. Киргизия в ответ заявила о том, что строительство изначально началось на стороне противника.

После перестрелки главы МИД Киргизии и Таджикистана провели телефонный разговор.

Это далеко не первое столкновение в приграничной зоне, так, в июле в ходе вооружённого конфликта было эвакуировано более трёхсот человек. Протяжённость границы между странами составляет 970 км, однако описано лишь 583 км. Процесс делимитации пограничной линии государств был начат в 1991 году, однако прервался и был возобновлён лишь два года назад.