Названы города, откуда сильнее всего стремится уехать молодёжь

Больше всего молодёжи, которая стремится покинуть родной город, проживает в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Такие данные публикует "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексея Зубца.
При этом молодые люди стараются переехать в города, где можно найти высокооплачиваемую работу. В число таких попали Москва и Санкт-Петербург. По мнению эксперта, люди хотят уехать из тех городов, где существуют хорошие возможности для получения качественного образования.
— Главная проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехать,— это противоречие между высоким стандартом качества жизни и нехваткой квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать, — заявил Зубец.
При этом меньше всего молодых людей, которые хотят покинуть свой родной город, оказалось в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.
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