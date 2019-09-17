Названы города, откуда сильнее всего стремится уехать молодёжь

В поисках лучшей жизни молодые люди уезжают в столичные и другие крупные города, где можно найти высокооплачиваемую работу.

Больше всего молодёжи, которая стремится покинуть родной город, проживает в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Такие данные публикует "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексея Зубца.

При этом молодые люди стараются переехать в города, где можно найти высокооплачиваемую работу. В число таких попали Москва и Санкт-Петербург. По мнению эксперта, люди хотят уехать из тех городов, где существуют хорошие возможности для получения качественного образования.

— Главная проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехат­ь,— это противоречие между высоким станда­ртом качества жизни и нехваткой квалифицированных высоко­оплачиваемых рабочих мест, на которых эт­от стандарт качества жизни можно реализо­вать, — заявил Зубец.

При этом меньше всего молодых людей, которые хотят покинуть свой родной город, оказалось в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.