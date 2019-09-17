Онколог рассказал о признаках развития рака мозга

По его словам, симптомы болезни не проявляют себя как-то особенно. Обычно это головные боли, повышенная утомляемость, тошнота и рвота.

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков рассказал в интервью RT об основных симптомах заболевания раком головного мозга.

По его словам, симптомы рака мозга не проявляют себя как-то особенно. Обычно это головные боли, повышенная утомляемость, тошнота и рвота.

Другая очаговая симптоматика, как сообщает специалист, может быть связана с нервными нарушениями в противоположных поражённому полушарию конечностях, а также затруднениями речи, памяти и сужением полей зрения.

Кроме того, одной из форм первых признаков болезни может стать появление эпилептиформных припадков.

В качестве самой проблемной злокачественной опухоли врач назвал глиобластому.

— Так называемая первичная глиобластома возникает сразу в форме четвёртой степени злокачественности. Прогноз, конечно, зависит от расположения опухоли в тех или иных структурах головного мозга, количества очагов, инфильтрации срединных структур и прочего, что определяет возможность её тотального удаления и эффективность современных методов лучевой терапии, — рассказал Кобяков.

Он подчеркнул, что медицине известны и случаи полного выздоровления от коварного новообразования, однако в подавляющем большинстве случаев наблюдается развитие опухоли даже при положительных промежуточных результатах терапии.

Статистика заболеваемости раком мозга по России составляет 23 человека на 100 тысяч населения. Это 34 тысячи впервые выявленных случаев болезни в год. Из них злокачественные опухоли составляют 30% от общего числа — то есть порядка 9,5−10,5 тысячи диагнозов в год.

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