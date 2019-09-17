Отчим Кокорина за рулём "Гелендвагена" наехал на журналиста Лайфа — видео

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Перед зданием колонии, где журналисты ждали выхода футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, по ногам корреспондента Лайфа проехался автомобиль.

Инцидент произошёл, когда журналисты подошли ко входу в колонию. Автомобиль "Мерседес" начал сдавать назад и задел корреспондента Лайфа. К нему оперативно подъехала машина скорой помощи, медики оказывают журналисту всю необходимую помощь. Врачи диагностировали у него перелом пальца ноги. Сообщается, что за рулём находился отчим и агент Александра Кокорина Кирилл Логинов.

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