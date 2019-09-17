В Москве можно будет бесплатно привить питомца от бешенства

Сделать питомцу прививку можно будет в десяти московских парках, в частности в "Сокольниках", "Отраде" и "Садовниках".

В рамках акции "Защити своего питомца" в Москве откроется более 40 пунктов вакцинации домашних животных от бешенства. Они проработают с 23 сентября по 6 октября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с бешенством, пройдёт в столичных парках. Как сообщается на сайте мэрии, основная цель мероприятий — информирование населения о развитии и последствиях болезни, а также её профилактика.

— На лекциях, которые будут проходить в учебных заведениях Москвы, ветеринарные специалисты расскажут, какие способы борьбы с бешенством существуют и какие животные помогли разработать вакцину. Кроме того, будут дежурить автомобили ветеринарной помощи, где любой желающий может бесплатно вакцинировать своего питомца против бешенства, — цитирует сайт мэра председателя столичного Комитета ветеринарии Алексея Сауткина.

Сделать питомцу прививку можно будет в десяти московских парках: "Сокольниках", "Отраде", "Ангарских прудах", "Садовниках", "Красной Пресне", в Парке Олимпийской деревни, Перовском парке, в сквере "Надежда" и сквере имени Фёдора Полетаева, а также в Бирюлёвском дендропарке.

Дополнительные точки вакцинации будут размещаться на специальных площадках для выгула. На сайте также можно ознакомиться со списком адресов этих пунктов.

За последние два года охват акции вырос в разы. Если в 2017 году было привито 1200 питомцев и лекции посетило 530 человек, то в 2018 году уже более трёх тысяч животных получили вакцину и более трёх тысяч посетителей пришли на лекции.

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