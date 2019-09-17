Сноуден: Трамп хочет понравиться людям, но ему мешает агрессивность

Американский лидер Дональд Трамп хочет понравиться людям, но ему мешает излишняя агрессивность. Об этом бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал в интервью с телеканалом MSNBC.

— Я думаю, что его (Дональда Трампа. — Прим. Лайфа) понять достаточно легко. Президент Трамп поражает меня скорее как человек, который никогда не ведал любви, за которую ему не пришлось бы платить, — рассказал Сноуден.

Он также подчеркнул, что поведение американского лидера вызывает множество негативных последствий. Его манеры он назвал "агрессивными и обидными".

Эдвард Сноуден ещё в 2013 году раскрыл информацию о системах слежки американских спецслужб. В частности, он рассказал о прослушке телефонных разговоров лидеров стран.

В США не раз заявляли, что считают Сноудена предателем, не заслуживающим прощения. В администрации правительства страны уверены, что действия Сноудена серьёзно подорвали национальную безопасность.

Чтобы спастись от преследования со стороны американских властей, бывший сотрудник АНБ искал убежища в 20 странах. В 2014 году Россия открыла ему на три года вид на жительство, который после был продлён на такой же срок.