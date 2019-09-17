ФСБ и МВД за 2019 год выявили ячейки террористов в 17 регионах России

ФСБ и МВД за 2019 год выявили законспирированные террористические ячейки в 17 российских регионах. Об этом сообщил начальник ГУ по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ Олег Ильиных.

— Только в 2019 году сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместных мероприятий пресечена деятельность законспирированных ячеек ИГИЛ*, — заявил генерал-майор полиции.

Ячейки были обнаружены на территории Московского региона, Красноярского, Краснодарского и Ставропольского края, Астраханской Ростовской, Самарской, Владимирской, Саратовской и Тюменской областей, КБР, Дагестана, Адыгеи, КБР, ХМАО и ЯНАО.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.