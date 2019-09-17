Сотрудницу московской автомойки изнасиловали на работе

В Москве двое мужчин изнасиловали работницу автомойки. Об этом сообщает агентство "Москва".

Отмечается, что в ночь на 16 сентября двое мужчин, угрожая пистолетом и ножом, отобрали у мойщицы 1996 года рождения газовый баллончик, после чего подвергли её сексуальному насилию. У 32-летнего коллеги потерпевшей злоумышленники отобрали пачку сигарет и 50 рублей.

Днём 16 сентября правоохранительные органы задержали двух мужчин, которых изобличили в совершении преступления. Ими оказались безработные 1990 и 1992 годов рождения. Возбуждено уголовное дело.