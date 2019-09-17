Уснувшего в Раде Порошенко высмеяли в Сети: Вдруг война, а я уставший

В Сети появилось видео, на котором видно, как лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко уснул прямо на заседании Рады. Запись в "Фейсбуке" опубликовал бывший депутат Александр Онищенко.
— Петя устал, не высыпается. Потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить, — подписал он видео.
Пост вызвал ажиотаж у пользователей Сети и собрал массу ехидных высказываний.
— А вдруг война, а я уставший, — прокомментировал один из них.
— Сидел бы уже дома. Чего ему типа "на работу" шляться? Деньги на жизнь что ли зарабатывать приходится? — добавил другой.
— Совсем плохой стал..., — также оставили комментарий пользователи.
Сейчас в Сети набирает популярность ещё один видеоролик со спящим мужчиной. Но он сидит не на заседании Рады, а за рулём автомобиля Tesla, который мчится со скоростью 100 км/ч.
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