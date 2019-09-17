Уснувшего в Раде Порошенко высмеяли в Сети: Вдруг война, а я уставший

Запись, на которой у экс-президента Украины закрываются глаза прямо на заседании, собрала массу ехидных комментариев.

В Сети появилось видео, на котором видно, как лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко уснул прямо на заседании Рады. Запись в "Фейсбуке" опубликовал бывший депутат Александр Онищенко.

— Петя устал, не высыпается. Потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить, — подписал он видео.

Пост вызвал ажиотаж у пользователей Сети и собрал массу ехидных высказываний.

— А вдруг война, а я уставший, — прокомментировал один из них.

— Сидел бы уже дома. Чего ему типа "на работу" шляться? Деньги на жизнь что ли зарабатывать приходится? — добавил другой.

— Совсем плохой стал..., — также оставили комментарий пользователи.

Сейчас в Сети набирает популярность ещё один видеоролик со спящим мужчиной. Но он сидит не на заседании Рады, а за рулём автомобиля Tesla, который мчится со скоростью 100 км/ч.