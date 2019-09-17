Ульяновской чиновнице пригрозили увольнением за селфи в "шоколадной" ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил организовать служебную проверку в отношении своей советницы Светланы Опенышевой после того, как она опубликовала фото в "шоколадной" ванне. По данным портала Ulpressa, глава региона пригрозил уволить свою подчинённую.

Ранее директор ульяновского областного учреждения "Правительство для граждан" Светлана Опенышева опубликовала в "Инстаграме" фотографию из санатория в Азербайджане. На фото чиновница принимает ванну из нафталановой нефти, применяющейся в лечебных процедурах. Снимок женщина подписала словами: "Много шоколада не бывает".

Губернатор Морозов раскритиковал свою подчинённую.

— Я многим подписываю разрешения на отпуск за рубежом, но нельзя так кичиться своим достатком, — заявил Морозов.

Также глава региона назвал поведение Опенышевой чудачеством и посоветовал жить ей более скромно.

Отмечается, что отдых чиновнице обошёлся вполне недорого: за проживание и лечение на двоих было заплачено 59 тысяч рублей.