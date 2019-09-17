Ульяновской чиновнице пригрозили увольнением за селфи в "шоколадной" ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил организовать служебную проверку в отношении своей советницы Светланы Опенышевой после того, как она опубликовала фото в "шоколадной" ванне. По данным портала Ulpressa, глава региона пригрозил уволить свою подчинённую.
Ранее директор ульяновского областного учреждения "Правительство для граждан" Светлана Опенышева опубликовала в "Инстаграме" фотографию из санатория в Азербайджане. На фото чиновница принимает ванну из нафталановой нефти, применяющейся в лечебных процедурах. Снимок женщина подписала словами: "Много шоколада не бывает".
Губернатор Морозов раскритиковал свою подчинённую.
— Я многим подписываю разрешения на отпуск за рубежом, но нельзя так кичиться своим достатком, — заявил Морозов.
Также глава региона назвал поведение Опенышевой чудачеством и посоветовал жить ей более скромно.
Отмечается, что отдых чиновнице обошёлся вполне недорого: за проживание и лечение на двоих было заплачено 59 тысяч рублей.
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