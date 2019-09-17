Путин поздравил Меньшова с 80-летним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссёра Владимира Меньшова с 80-летнием юбилеем. Глава государства отметил неустанный подвижнический труд и умение народного артиста страны находить интересные темы. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.
— Главный секрет вашего режиссёрского успеха — неустанный подвижнический труд, тонкое чувство эпохи, умение находить темы, интересные зрителям, увлекать своими идеями и замыслами талантливых единомышленников, — говорится в телеграмме лидера страны.
Президент пожелал Меньшову и его семье здоровья и благополучия.
В честь своего 80-летия Меньшов устроил встречу с журналистами. К слову, во время пресс-конференции он восхитился работоспособностью и энергией Владимира Путина.
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