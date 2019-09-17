Пермское министерство осудило расстрел лаек, в котором обвинили экс-чиновника

Ранее местный житель обвинил бывшего замминистра в убийстве четырёх охотничьих собак.

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края осудило убийство четырёх охотничьих собак, в котором местный житель обвинил бывшего замминистра Виктора Усенко.

— Убийство домашних животных — это преступление, заслуживающее сурового наказания, — говорится в официальном комментарии ведомства.

Лайфу в министерстве уточнили, что Виктор Усенко уволился из ведомства ещё в конце 2015 года.

— С тех пор никакого отношения к госслужбе не имеет. Работал на этой должности около года, — отметили в пресс-службе.

В УМВД РФ по Пермскому краю добавили, что полиция проверяет информацию о расстреле четырёх лаек в охотхозяйстве.

— Информация поступила от владельца животных — жителя города Лысьвы 1975 года рождения. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по указанным фактам и выясняют все обстоятельства, — рассказали Лайфу в полиции.

Напомним, накануне в Сети распространилось видео с убитыми лайками. За кадром житель Пермского края рассказывает, что бывший замминистра промышленности, предпринимательства и торговли региона Виктор Усенко из машины расстрелял четырёх его собак. Сам экс-чиновник не смог однозначно ответить на вопрос, причастен ли он к смерти животных.