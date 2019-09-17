В Москве женщина сбросила с моста двух маленьких детей

Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Планируется провести экспертизу, чтобы дать оценку состояния здоровья женщины.

В Москве женщина сбросила с моста двух малолетних детей. Следствие уже возбудило уголовное дело. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице.

Инцидент произошёл на мосту на проспекте Защитников города Москвы. По предварительным данным, женщина пыталась свести счёты с жизнью после того, как сбросила детей, но этому помешали прохожие.

Дети выжили и были госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Женщину направили в психиатрическую больницу.