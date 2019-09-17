Серийного убийцу поймали благодаря брошенному окурку

После анализа улик следователи пришли к выводу, что 37-летний мужчина лишил жизни четырёх женщин.

В американском штате Флорида задержан обвиняемый в убийстве четырёх женщин. Распознать серийного маньяка помог анализ ДНК с окурка, который он бросил на улице, сообщает New York Post.

— Если бы мы не посадили этого человека за решётку, он бы сделал это снова и у нас была бы ещё одна жертва, — прокомментировали арест в полиции.

Предполагается, что 37-летний Роберт Хейс в 2016 году задушил на обочине дороги проститутку, после чего вырезал у неё челюсть и зубы.

Также благодаря анализу улик и ДНК с сигареты, которую следователи подобрали во время слежки за Хейсом, выяснилось, что он застрелил ещё трёх женщин в студенческие годы. Их тела были найдены без одежды.

Подозреваемый закончил колледж по специальности "Уголовное право". До ареста он жил с женщиной и маленьким ребёнком.

Напомним, также вчера в Москве задержали педофила, который четыре дня держал взаперти и насиловал 13-летнюю девочку. Ребёнку удалось сбежать и всё рассказать родителям.