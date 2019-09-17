Саша Савельева рассказала об угрозе смерти при родах

Бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева рассказала о трудностях во время беременности и родов. Напомним, 34-летняя певица стала мамой весной этого года.

Как рассказала артистка журналу HELLO, на последних неделях беременности она попала в больницу. Возникла серьёзная угроза жизни и здоровью матери и ребёнка. Медики не смогли стабилизировать состояние Савельевой и приняли решение вызвать экстренные роды. К счастью, они прошли успешно.

Певица и её супруг актёр Кирилл Сафонов решили назвать сына Леоном. Родители не показывают своего малыша поклонникам. Они хотят оградить сына от пристального внимания и подарить ему спокойное детство.