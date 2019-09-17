Отчим Кокорина проехал по ноге журналиста Лайфа "Мамаева". Так написали врачи

При оформлении пострадавшего была допущена ошибка почти "по Фрейду", но потом все поправили.

Врачи рентгенологического отделения больницы в городе Алексеевке Белгородской области оформили поступившего к ним корреспондента Лайфа Виталия Молева под фамилией Мамаев. Позже ошибку исправили. А вот в ряде изданий в заметках о происшествии фамилию пострадавшего указывать и вовсе не стали, зато назвали его сотрудником другого издания.

Напомним, что отчим и агент Александра Кокорина Кирилл Логинов проехался по ногам нашего журналиста на "гелендвагене", когда тот ждал выхода футболистов из колонии. Правоохранители не стали задерживать Логинова, но начали проверку по факту происшествия.

Напомним, что Мамаев и Кокорин, а также младший брат Александра Кирилл вышли на свободу по УДО после того, как в мае суд приговорил их к заключению за побои и хулиганство.