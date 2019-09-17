Российские смартфоны INOI подружились с китайскими процессорами UNISOC

Специально для этого российская компания переиздала свой самый популярный смартфон INOI 2. В новой версии стоит процессор UNISOC.

Дэвид Ву, исполнительный вице-президент UNISOC, отметил: "Сотрудничество UNISOC и INOI основано на нашем общем видении — сделать самые передовые технологии и функции доступными для широкой аудитории". Также Ву говорит, что новая версия INOI 2, основанная на чипсете Quad Core LTE SC9832E, позволила сделать смартфон партнёра высокопроизводительным и энергоэффективным.

Отечественный бренд готовит к выпуску ряд новых устройств с процессорами UNISOC. Генеральный директор INOI Сергей Фомин отмечает, что прямой контракт на разработку и поддержку устройств позволяет быстрее запускать новые продукты UNISOC и качественнее настраивать их работу для максимальной производительности и стабильности.

UNISOC, в свою очередь, назвал INOI лидирующим игроком среди локальных брендов на российском рынке.