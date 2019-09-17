Стал известен доход ульяновской чиновницы "в шоколаде"

Любительница оздоровительных процедур владеет квартирой, земельными участками и домом с солидной площадью.

Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева, сделавшая скандальное селфи в "шоколадной" ванне, в 2018 году заработала более двух миллионов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на декларацию чиновницы.

Из документа следует, что она также владеет земельным участком, квартирой в 90 квадратных метров и гаражом. Ещё один земельный участок площадью 850 квадратных метров и дом в 230 квадратов записан на неё совместно с несовершеннолетним ребёнком.

В декларации также указан автомобиль Toyota RAV4 2012 года выпуска.

Как уже сообщал Лайф, скандал разгорелся после того, как Светлана Опенышева опубликовала в "Инстаграме" фотографию из санатория в Азербайджане. На фото чиновница принимает ванну из нафталановой нефти, применяющейся в лечебных процедурах. Снимок женщина в шутку подписала такими словами: "Много шоколада не бывает".

Фото вызвало немалый резонанс, а губернатор Ульяновской области Сергей Морозов даже поручил организовать служебную проверку в отношении Опенышевой. Речь идёт об угрозе увольнения.