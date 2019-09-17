Россиянке запломбировали нос во время похода к частному стоматологу

Поход к частному стоматологу для жительницы Кемерова окончился пломбой в носу. Оказалось, что при лечении воспалённого зуба кусочек пломбировочного материала попал в гайморову пазуху. Об инциденте сообщает портал Vse42.ru.

По данным СМИ, россиянке вылечили зуб за 5,5 тысячи рублей. Однако через некоторое время она стала жаловаться на дыхание: часто закладывало нос, а потом и вовсе появились болевые ощущения.

Сначала она не придавала этому значения, однако позже обратилась в другую больницу. Там жительнице Кемерова и сообщили, что в носу у неё остатки пломбы и требуется операция.

Девушка потребовала оплатить ей 100 тысяч рублей морального вреда, однако суд частично удовлетворил её иск, постановив выплатить 50 тысяч компенсации и 25 тысяч штрафа.