В Башкирии шестилетний мальчик пять дней жил в квартире с телом матери

Ребёнка нашли с сильным истощением. Сейчас медики оказывают ему помощь, он находится в реанимации.

В башкирском Янауле шестилетний мальчик пять дней прожил в квартире с телом умершей матери. Сейчас малыш находится в реанимации с сильным истощением. Об этом "ВКонтакте" написал глава Янаульского района Ильшат Вазигатов.

Первыми забили тревогу сотрудники детского сада, на звонки которых мать ребёнка не отвечала. Дверь в квартире женщины также никто не открыл. Воспитатели смогли разыскать её подругу, у которой были ключи.

— Открыв дверь, она увидела ужасающую картину: женщина была мертва. А ребёнок был до крайности истощён. Возможно, мальчик вначале думал, что мама просто уснула. А потом — не было сил. Сложно себе представить, что пришлось испытать шестилетнему ребёнку, — написал глава Янаульского района в соцсети.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства смерти матери мальчика, сам малыш находится в реанимации, его осматривают врачи.

— Решается вопрос о его госпитализации в республиканскую детскую клиническую больницу. Специалисты очень надеются, что малыш придёт в себя после пережитого стресса, — сообщил Вазигатов.

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