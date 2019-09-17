В Красноярском крае ребёнок кидал камешки в реку и погиб, сорвавшись с обрыва

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Допрашиваются родственники малыша.

Трагедия произошла в селе Рыбное Мотыгинского района. Трёхлетний мальчик во время игры сорвался с обрыва в реку и разбился. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону, малыш находился у своей бабушки, которая отлучилась по делам. Мальчик в этот момент незаметно отпер калитку и вместе с соседской девочкой постарше отправился играть на берег Ангары.

Дети кидали камешки с обрыва в воду, но в какой-то момент произошла беда: мальчик не удержался и упал вниз.

— Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", — сообщили в следственном отделе. — Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники погибшего мальчика, устанавливаются все интересующие следствие обстоятельства.

Ранее в Омске четырёхлетний ребёнок погиб, схватившись за провод холодильника. Удар током оказался настолько сильным, что малыш умер на месте. Все подробности трагического происшествия выясняют следователи.