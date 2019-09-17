В Таиланде умерла гигантская панда Чуан Чуан

Средняя продолжительность жизни гигантской панды составляет 15–20 лет в дикой природе и до 30 лет в неволе.

Гигантская панда Чуан Чуан умерла в возрасте 19 лет в зоопарке города Чиангмай в Таиланде. Об этом сообщает издание Khao Sod.

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения Чуан Чуан гуляет по вольеру. В какой-то момент медведь начинает хромать и падает. Директор зоопарка Вуттихай Муангмун считает, что панда могла умереть от старости. 6 августа животному исполнилось 19 лет.

Чуан Чуан был подарен Таиланду Китаем в 2003 году в знак демонстрации дружественных отношений. 27 мая 2009 года у Чуан Чуан и самки Лин Хуэй родилась дочь Линь Бин. Взрослые панды должны были вернуться в Китай в 2023 году.