В Союзе десантников прокомментировали "дело Устинова", напавшего на омоновца

Юрьев отметил, что участник незаконной акции действительно оказывал сопротивление и своими действиями мог нанести травму сотруднику правоохранительных органов.

Председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев заявил, что несанкционированные митинги в Москве — это попытка представителей оппозиции "разрушить государство под предлогом борьбы за демократию". В разговоре с Лайфом он отметил, что участники таких незаконных акций прекрасно понимают, что совершают преступление.

— Им сотрудники полиции или Росгвардии в мегафон объявляют, что митинг несогласованный, просьба, соответственно, разойтись и не создавать здесь бардака. То есть они прекрасно понимают, что совершают преступление. Сейчас за этого Устинова (осуждённый за применение силы к омоновцу. — Прим. ред.) творческая интеллигенция впряглась, которая не понимает, что это такое, я был в этой толпе, когда толпа идёт озверевшая, порой вооружена чем-то, это вообще страшная картина, — отмечает Юрьев.

По словам десантника, Устинов прекрасно понимал, что нарушает закон. Изучив видео с действиями участника незаконной акции, Юрьев отметил, что Устинов действительно оказывал сопротивление и своими действиями мог нанести травму омоновцу.

— Сотрудники Росгвардии действовали в рамках закона. Он не женщина, это женщин нельзя, он совершеннолетний, по голове его не били, что запрещается, били по корпусу. Поэтому со стороны Росгвардии было всё законно. Мог он нанести травму сотруднику или не мог? Конечно, мог. Он его уронил с высоты полного роста, наступил на его корпус, — поясняет глава исполкома Союза десантников России.

Более того, Юрьев уверен, что из "дела Устинова" нужно сделать показательный процесс, чтобы донести до населения незаконность участия в несогласованных акциях, а тем более применения силы в отношении сотрудников правоохранительных органов и оказывания им сопротивления.

Как уже сообщал Лайф, участника незаконной акции в Москве Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии общего режима за нападение на сотрудника ОМОНа 3 августа. Во время задержания на Пушкинской площади оказал активное сопротивление, после чего у сержанта полиции Александра Лягина был зафиксирован вывих плеча. Отмечается, что молодого человека пытались задержать за нарушение общественного порядка.