Под Тверью четыре человека насмерть отравились неизвестной жидкостью

В Тверской области четыре человека насмерть отравились неизвестной жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

— 15 сентября в вечернее время 44-летний мужчина пришёл в одну из квартир посёлка Зеленогорский Вышневолоцкого района Тверской области в гости к своим знакомым — 36-летней женщине и 44-летнему мужчине, с которыми совместно употребил жидкость из бутылки, которую принёс с собой, — говорится в сообщении.

Далее мужчина отправился в гости к своему 51-летнему приятелю, с которым они выпили такую же жидкость. 16 сентября были обнаружены тела всех четверых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц". Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.