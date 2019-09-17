В Росгвардии уточнили детали ЧП с БТР на учениях в Смоленской области

В Росгвардии заявили, что при ЧП с бронетранспортером на учениях в Смоленской области погиб один военнослужащий, а не двое. Уже начата служебная проверка.

— По факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военнослужащими, один из которых скончался, командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку, — сообщили ТАСС в ведомстве.

У второго пострадавшего — легкие травмы.

При этом о гибели двух сотрудников Росгвардии изначально сообщил ТАСС.