Водитель BMW в драке откусил ухо другому водителю BMW — видео

Конфликт произошёл прямо на дороге, в результате чего также пострадали очевидцы и их машины.

Вечером 16 сентября на кольцевой автодороге Петербурга произошла драка между водителями двух BMW. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.

— Всё произошло очень быстро, мы ехали, и впереди нас резко затормозила "Лада". Перед нами поперёк дороги стоял BMW седан и рядом BMW Х6. Из Х6 выбежали трое мужчин и начали бить другого водителя BMW. В результате потасовки водителю BMW надкусили ухо и сильно повредили бровь, — написал очевидец.

Также отмечается, что, после того как один из участников драки попросил не снимать происходящее на телефон, пассажиры BMW X6 разбили машины свидетелей конфликта.

По данным "Фонтанки", потасовка началась из-за того, что во время перестроения один автомобиль задел другой. После чего водители остановились прямо на дороге для выяснения отношений и тем самым создали пробку.

Ещё одна массовая драка произошла недавно в Новосибирске на хоккейном матче. Изначально конфликт начался между игроками разных команд. Во время их удаления потасовка продолжилась на трибуне уже с участием болельщиков.