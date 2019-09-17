Житель Москвы расстрелял омичей из травмата после вопроса о магазине — видео

Также следователи рассматривают версию, по которой гости столицы хотели ограбить мужчину.

В ночь на 17 сентября на севере Москвы произошла стрельба. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, двое приезжих из Омска, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, спросили у прохожего, где находится ближайший магазин. Мужчина ответил гостям столицы агрессивно и ушёл. Те догнали его, завязалась словесная перепалка, в ходе которой житель столицы открыл огонь из травматического пистолета.

Омичи были госпитализированы с различными травмами, квалифицированными как тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. Также следствие рассматривает версию, по которой приезжие пытались ограбить мужчину.