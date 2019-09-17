Делегации Украины и Канады в ОБСЕ попытались лишить слова представителя Крыма

Делегация Украины в ОБСЕ в очередной раз попыталась лишить слова представителя Крыма Марию Волконскую во время доклада по вопросам свободы СМИ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Регион на заседании представляла главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская. Украинский делегат усмотрел в её выступлении "попытку нарушения территориальной целостности Украины". Ещё один раз выступление Волконской пытались прервать представители канадской делегации, но и им это не удалось.

Модератор совещания напомнил участникам о гарантиях выражения свободы мнений, после чего крымский представитель продолжила своё выступление.

Накануне журналистке также пытались помешать выступить, призвав ОБСЕ не предоставлять площадку "для распространения точки зрения оккупационных властей". Доклад по вопросам свободы СМИ был сделан в рамках совещания ОБСЕ по вопросам прав человека, которое проходит в Варшаве.