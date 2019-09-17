Путин планирует открыть в Иерусалиме мемориал памяти жертвам блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин заявил, что в январе следующего года может посетить Израиль и открыть в Иерусалиме мемориал памяти жертвам блокады Ленинграда. Об этом лидер страны заявил на конгрессе учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве.

— Рассчитываю, что в ходе визита мы с руководством Израиля откроем в Иерусалиме мемориал памяти блокадников Ленинграда, — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер выразил надежду, что руководство Израиля примет приглашение на Парад Победы в Москве в 2020 году.