Путин планирует открыть в Иерусалиме мемориал памяти жертвам блокады Ленинграда

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Фото © Zuma/TASS

Президент России Владимир Путин заявил, что в январе следующего года может посетить Израиль и открыть в Иерусалиме мемориал памяти жертвам блокады Ленинграда. Об этом лидер страны заявил на конгрессе учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве.

Рассчитываю, что в ходе визита мы с руководством Израиля откроем в Иерусалиме мемориал памяти блокадников Ленинграда, — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер выразил надежду, что руководство Израиля примет приглашение на Парад Победы в Москве в 2020 году.

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