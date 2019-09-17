СК возбудил дело против заведующей детсадом, где упавшее дерево убило ребёнка

По версии следствия, взрослые небрежно отнеслись к своим должностным обязанностям, что в результате повлекло детскую смерть.

СК возбудил уголовное дело в отношении заведующей одного из детских садов Краснодара. Она подозревается в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть ребёнка. Трагедия произошла 9 сентября. Как уже рассказывал Лайф, упавшим деревом придавило двоих детей и воспитательницу. Одна из пострадавших воспитанниц — двухлетняя Виктория — скончалась в больнице.

— Заведующая дошкольным учреждением города, где произошла трагедия, небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, что повлекло по неосторожности смерть малолетнего, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Лайф рассказывал, как в Башкирии пятилетняя девочка умерла, когда играла со старшим братом. Она прыгнула со шкафа на батут, после чего шкаф упал на неё.