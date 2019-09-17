Сервис знакомств Tinder снял свой первый сериал

Сервис онлайн-знакомств Tinder впервые снял собственный сериал. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Данный проект стал первым шагом компании к созданию своего видеоконтента.

— Многосерийное шоу с апокалиптической сюжетной линией развивается на фоне истории отношений, — рассказала о сериале собеседница агентства.

Съёмки проекта проходили в Мехико. Дата премьеры пока не сообщается.

Новая стратегия развития Tinder подразумевает создание сериалов. Данное решение выглядит закономерным, так как компания Match, владеющая приложением, находится в мажоритарной собственности корпорации IAC, основанной бывшим председателем совета директоров киностудии Paramount Барри Диллером.

Ранее стало известно, что социальная сеть "ВКонтакте" запустила сервис знакомств Lovina, который имеет много преимуществ по сравнению с Tinder.