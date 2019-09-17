Экипаж шхуны из КНДР напал на российских пограничников, есть раненые

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря. В результате ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Приморские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Одна шхуна с 21 человеком на борту была задержана. Экипаж второй — более 45 человек — напал на членов осмотровой группы пограничного корабля.

— Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности, — рассказали в ФСБ.