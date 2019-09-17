В Ленобласти пожарные спасли котёнка из-под завалов сгоревшего дома — видео

Старший инспектор МЧС услышал писк во время осмотра пепелища. После чего он вместе с коллегой вытащил живого малыша.

В Ленобласти двое пожарных достали из-под завалов котёнка, который оказался в ловушке сгоревшего здания.

Сам пожар произошёл 16 сентября в заброшенном доме в Волховском районе. Бойцы 121-й пожарно-спасательной части потушили его за полчаса.

— Утром к месту пожара отправился старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района Ян Царегородцев с целью провести дознание и установить причину пожара. От работы его отвлекло жалобное, едва слышное мяуканье, — рассказали Лайфу в пресс-службе главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Мужчина понял, что самостоятельно не сможет достать котёнка, поэтому позвал на помощь своего коллегу — начальника караула пожарной части Андрея Салтыкова. Вместе спасатели быстро вытащили мокрого и напуганного, но живого малыша.

В ветеринарной клинике ему оказали всю необходимую помощь и сейчас ищут заботливого хозяина.

Также вчера в Аргентине небезразличные люди спасли косаток. Добровольцы смогли вытолкнуть выброшенных на берег хищников обратно в море.