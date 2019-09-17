Суд Болгарии снял преграду для продолжения "Турецкого потока"

Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который должен стать продолжением "Турецкого потока". Им остался консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering, выигравший тендер в апреле.

Как сообщает РИА "Новости", суд отклонил апелляцию другого кандидата на строительство — консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии". Это решение было мотивировано "отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме". Такой вывод суд сделал на основании письма компании Completions Development — участника болгарского консорциума.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газ по "Турецкому потоку" пойдёт до конца года.