Эксперты рассказали, как выбрать тёплый пуховик и правильно его стирать

Эксперты Росстандарта посоветовали россиянам обратить внимание на преимущества курток из синтетических материалов перед одеждой из натуральных компонентов.

Как сообщает портал Znak со ссылкой на данные ведомства, за синтетикой проще ухаживать. Также она более комфортна для морозной погоды. Специалисты Росстандарта в первую очередь советуют покупателям смотреть на качество пошива одежды.

— Покупая пуховик, то есть куртку с натуральным наполнителем, в первую очередь убедитесь, что наполнитель распределён по блокам-секциям, размер которых не больше чем 20*20 см, — рассказали эксперты.

Кроме того, рекомендуется всегда проверять, как прострочены швы, пришиты пуговицы, замки-молнии и другая фурнитура. Куртка при этом должна быть удлинённой и просторной.

Что касается ухода, то здесь эксперты отметили ещё одно преимущество синтетической одежды. Её можно стирать, замачивать и сдавать в химчистку, в то время как пуховики требуют бережного отношения: их можно только стирать без замачивания при температуре 40 градусов. Сушить зимнюю куртку нужно в расстёгнутом положении подальше от батарей, иначе могут появиться разводы и неприятный запах.