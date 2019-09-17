ООН призвала срочно выделить Украине на зимовку $52 млн

Организация Объединённых Наций призвала мировое сообщество в кратчайшие сроки предоставить Украине 52 миллиона долларов на гуманитарные нужды в связи с подготовкой к зиме. Об этом сообщил официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Ларке.

— На 52 миллиона, которые запрошены у мирового сообщества, предполагается оказать помощь 75 тысячам жителей Востока Украины подготовиться к зиме, в том числе отремонтировать дома и запастись топливом, — сказал Ларке.

По его словам, в Незалежной сложилась критическая ситуация, требующая срочного вмешательства. В 2019 году планировалось выделить Украине 163 миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи. Пока Киев получил только 32% от этой суммы.