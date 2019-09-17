Адвокат раскрыл детали свадьбы Сноудена в России

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден женился в России в порядке "живой очереди". Об этом НСН рассказал адвокат американца Анатолий Кучерена.

— Подробности рассказывать не буду, но то, что он женился пару лет назад, — это правда. Конечно, родители присутствовали. Церемония проходила в Москве, в порядке общей очереди. Гостей было достаточно — родственники, друзья. Регистрация состоялась на русском языке, — сказал юрист.

Избранницей Сноудена стала его давняя подруга Линдси Миллс.

Эдвард Сноуден в 2013 году передал журналистам секретные данные о слежке американских спецслужб за людьми по всему миру. Ему пришлось бежать из страны и просить убежище в нескольких десятках государств. В итоге вид на жительство экс-сотруднику АНБ предоставила Россия.

Напомним, сегодня, 17 сентября, в продажу поступили мемуары Сноудена Permanent Record ("Личное дело"), в которых он в том числе рассказывает, как меняет внешность во время прогулок по Москве.