Путин осудил власти ДФО за нерасторопность в ликвидации последствий паводка

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал региональные и местные власти на Дальнем Востоке за нерасторопность в ликвидации последствий паводков. Об этом российский лидер заявил на совещании в режиме телемоста.

— На что особо вынужден обратить внимание — пока, судя по поступающей информации, на региональном и местном уровнях работа по ликвидации последствий паводков ведётся не всегда расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане, — отметил Путин.

Кроме того, лидер страны поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков регионы, чтобы оказать местным жителям помощь.

Также президент дал задачу оценить ущерб, который был нанесён бизнесу, то есть малым и средним предприятиям и фермерским хозяйствам.

В Амурской и Еврейской автономной областях и в Хабаровском крае был введён режим ЧС из-за сильных дождей и паводка. Затопленными оказались свыше 100 населённых пунктов, тысячи человек остались без урожая, их имущество пришло в негодность.