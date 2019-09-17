Россиянин умер в своём гостиничном номере в Турции

Это случилось на глазах у жены, которая сразу позвала на помощь. Сейчас устанавливается причина смерти туриста.

65-летний российский турист умер на турецком курорте Анталья, сообщает Gunhaber.

На глазах у жены мужчина рухнул на пол в своём номере в пятизвёздочном отеле. Супруга сразу же позвала на помощь, но прибывшие медики не смогли спасти россиянина.

По предварительным данным, у туриста случился сердечный приступ. Тело умершего передано в местный морг Института судебной медицины для вскрытия и выяснения причины смерти.

С начала сезона в Турции умерло 88 граждан России. Лайф проанализировал происшествия и назвал основные причины резкого увеличения числа смертей.