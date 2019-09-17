Очевидец о москвичке, сбросившей детей с моста: Шла босиком и орала как бешеная

Дети были аккуратно причёсаны и опрятно одеты. Мать же шла по дороге в капроновых колготках и без обуви.

Очевидица инцидента на Некрасовском мосту в Москве, с которого женщина сбросила двух дочерей, рассказала Лайфу, как это происходило.

— Увидела женщину с длинными волосами, которая тащила за собой двух маленьких детей и орала как полоумная. Она кричала очень громко: "Помогите, спасите, вызовите скорую!" Дети плакали, — рассказала Ксения.

По словам девушки, когда они с молодым человеком подъехали ближе, то увидели, как женщина уже оказалась на мосту и перекинула детей за шкирку через ограждение. В это время начали останавливаться автомобили — и люди побежали к детям.

— Мужчина начал её скручивать. Она орала как бешеная. Мы вызвали скорую и полицию. В диспетчерской сказали, что очень давно ищут эту женщину и найти не могут. Я не врач, не могу диагностировать, что случилось с детьми, но у них были ссадины на голове. Других повреждений мы не увидели. Потом приехала скорая, детей забрали, — сказала собеседница.

Также Ксения отметила, что девочки были опрятно одеты и аккуратно причёсаны. Мать же шла по дороге в капроновых колготках и без обуви. Ранее Лайф сообщал, что женщина кричала, что её хотят убить, а детей кто-то выбросил.