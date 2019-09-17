Дима Билан стал пожарным — видео

Певец Дима Билан стал частью отряда добровольных пожарных, которые выехали на тушение тлеющего торфяника на границе Рязанской и Московской областей. О своей волонтёрской поездке артист рассказал поклонникам в "Инстаграме".

Поездка добровольных пожарных состоялась 16 сентября. Специалисты выбрали маршрут, который необходимо было пройти, чтобы тлеющие торфяники не начали гореть снова.

— Это для меня был колоссальный опыт, быть может, не последний, но то, что я вдохновлён этими людьми и их силой воли... Они создают бригады по всей стране, обучают того, кто хочет быть полезным физически или копеечкой (последнее считаю тоже важным), но самое главное, о чём сокрушаются эти люди, говоря о пожарах, что люди сами жгут *свой дом* лес, — написал певец.

Билан восхитился силой волонтёров и поделился, что только после одного дня он не может "поднять рук и спину разогнуть". Он также призвал людей помогать с тушениями пожаров.