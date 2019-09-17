Лукашенко призывает привлечь США к урегулированию кризиса в Донбассе

Белорусский президент Александр Лукашенко уверен, что без США не получится урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом он сказал на встрече с замгоссекретаря Штатов по политическим делам Дэвидом Хейлом.

— Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убеждён на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится. США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта, — убеждён Лукашенко.

Лидер Белоруссии отмечает, что это азбука дипломатии. По его словам, если у переговорщиков что-то не получается, то нужно привлекать новые силы — и тогда появятся свежие идеи.

Первые переговоры по Украине в рамках "нормандского формата" состоялись в июне 2014 года. В них приняли участие главы России, Украины, Германии и Франции, обсудившие урегулирование ситуации в Донбассе.

При этом лидер Незалежной Владимир Зеленский ранее призывал провести в Минске встречу глав Украины, России, Великобритании, Германии, Франции с участием Штатов.