Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

В 2002–2017 годах Постригань и его близкие незаконно обратили в свою собственность более двух тысяч объектов недвижимости.

Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на девять миллиардов рублей. Среди этого имущества — здание кинотеатра, лодочная станция, котельные, детские сады.

С иском об обращении в доход государства имущества Постриганя обратилась Генпрокуратура РФ.

— В доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля, пять миллиардов рублей денежного эквивалента уже отчуждённого ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в девять миллиардов рублей, — рассказали в надзорном ведомстве.

В частности, государству возвращены: здание кинотеатра "Мир", лодочная станция в парковой зоне, торговый центр, детская поликлиника, котельные, общественная баня, Торговые ряды Клина, рынок, производственные комплексы заводов, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда.

Напомним, бывший глава Клина Александр Постригань был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий в прошлом году. Лайф подробно описал схемы, через которые экс-глава Клинского района годами мог переписывать имущество и земли района на близких ему людей.