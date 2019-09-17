ДТП на заводе КамАЗ: грузовик съехал с конвейера и врезался в сваю

Пользователи соцсетей интересуются в комментариях, вызывался ли на место экипаж ГИБДД.

Инцидент произошёл на заводе КамАЗ в Набережных Челнах. Как сообщает паблик "Регион-116", там с главного сборочного конвейера слетел новенький грузовик. Машина врезалась в железобетонную опору цеха. Судя по фото с места, кабина КамАЗа разбилась вдребезги. В результате ЧП никто не пострадал.

В пресс-службе завода факт производственной аварии подтвердили. На предприятии проводят проверку, чтобы установить причины происшествия.

Но у пользователей соцсетей уже есть свои варианты. Кто-то из них предположил, что грузовик самовольно решил пройти краш-тест, а по другой версии, ДТП стало результатом тестирования беспилотника. Кроме в того, в комментариях интересуются, вызывался ли на место экипаж ГИБДД. Но есть и более серьёзные вопросы.

— Это с какой скоростью движется главный конвейер, если кабина всмятку? А при ДТП на трассе что будет? — переживает один из интернет-пользователей.

Отметим, что КамАЗ ещё прошлым летом испытал первый беспилотный электробус ШАТЛ. Тест-драйв провёл лично президент Татарстана Рустам Минниханов. На специальной трассе он разогнался до 10 км/ч из возможных 110.