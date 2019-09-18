"Билайн" установил рекорд скорости 5G в России

Оператор "Билайн" зафиксировал скорость выше 3 Гбит/с на смартфонах в пилотной зоне 5G в "Лужниках" в Москве. Это беспрецедентный результат для мобильного Интернета на территории РФ.

Сегодня "Билайн" провёл первую в России прямую трансляцию в социальных сетях через "живую" сеть 5G из пилотной зоны в Москве. Она находится на территории московского спортивного комплекса "Лужники". Она основана на сетевом оборудовании Huawei.

В прямом эфире были продемонстрированы реальные пользовательские кейсы: облачный гейминг, просмотр видео 4К, загрузка музыкального альбома за считаные секунды из YouTube Music, скачивание десятичасового видео объёмом в 6 Гб. "Билайн" вместе с популярными блогерами впервые в России провёл стрим в Instagram Live с помощью 5G-смартфона.

Также в ходе демонстрации была зафиксирована рекордная на сегодняшний день в России пиковая скорость 3,30 Гбит/с на одно абонентское устройство Huawei, а при использовании сервисов задержка составляла 3 мс.

Как ранее заявляли в "Билайне", сеть оператора в Москве модернизирована уже на 91% и готова к внедрению технологии 5G. В рамках программы по модернизации и улучшению качества сети "Москва "Суперсити" уже сейчас выросли ёмкость и доля непрерывного покрытия сети для её пользователей, а скорость мобильного Интернета в сети провайдера в разных районах столицы увеличилась в два-три раза.