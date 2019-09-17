Дана Борисова призналась, что омолаживалась таким же методом, как и Заворотнюк

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала информацию о том, что рак мозга у Анастасии Заворотнюк могло спровоцировать омоложение стволовыми клетками. В беседе с порталом "Дни.ру" Борисова рассказала, что тоже проходила такие процедуры.

По словам Борисовой, ранее этот способ омоложения пользовался огромным спросом. Звезда рассказала, что некоторые пускали стволовые клетки по биологически активным точкам и даже принимали внутрь. Сама она также подтвердила, что делала уколы в лицо.

Ранее врачи объяснили, почему у знаменитостей часто диагностируют рак мозга. По одной из версий, лечение стволовыми клетками является причиной этого.